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    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı

    Yabancı uyruklu sürücü, hafif ticari aracıyla yayaya çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, yakın bir sokakta 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi.
    • 26.05.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:56
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    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde sürücü Maohammad Ali, hafif ticari aracını park alanından çıkarırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç, o sırada yolda yürüyen Naciye Ö.'ye çarptı.

    Kadın kaza sonucu yaralanırken, sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

    3 araca çarptı

    Kazadan sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen Maohammad Ali'nin kullandığı araç, bu kez de başka bir sokakta park halindeki 3 araca çarptı.

    20 Mayıs Cuma akşam saatlerinde meydana gelen kaza ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA’nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Sürücü serbest kaldı

    Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü daha sonra serbest bırakıldı.

    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı ViDEO

    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı #1

    “Biz de bir şey yapamadık”

    Kaza sonrası olay yerine gelen Murat Yeni, “Önce bir kadına çarptı. Sonra da o panikle gelip, bizim binaya çarpıyor. Kadının durumu iyi. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kadın perişan bir haldeydi. Biz de bir şey yapamadık.” dedi.

    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı #2

    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı #3

    Esenyurt’ta sürücü önce yayaya ardından 3 araca çarptı #4


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