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Esenyurt'ta sürücülerin refleksleri, olası kazayı önledi
İstanbul Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayan otomobil ile karşı yöndeki servis aracının sürücüleri son anda manevra yaparak olası bir kazanın önüne geçti.
- İHA
- 13.03.2022 - 06:32
- Güncelleme : 13.03.2022 - 06:41
İstanbul’da birkaç gündür etkisini gösteren ve dün akşam saatlerinde de şiddetlenerek artan kar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi.
KAYAN OTOMOBİL, SERVİS ARACINA İLERLERİ
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde kar yağışı sırasında rampa aşağı inen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yokuş yukarı çıkan servis aracına doğru ilerledi.
Esenyurt'ta sürücülerin refleksleri, olası kazayı önledi - VİDEO
ŞOFÖRLER USTA MANEVRALARLA KAZAYI ÖNLEDİ
Bu sırada iki aracın şoförleri ani manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtulurken, otomobil sürücüsü ise yol kenarındaki beton bloka çarparak kazayı hafif bir şekilde atlattı.
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.