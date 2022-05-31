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    Esenyurt'ta taciz şüphelisine linç girişimi

    Esenyurt'ta taciz şüphelisine linç girişimi

    10 yaşındaki çocuğu cami içerisinde taciz ettiği öne sürülen bir şahıs, ortalığı ayağa kaldırdı. Şahsı linçten Vali Ali Yerlikaya ve polis kurtardı.
    • 31.05.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:21
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    İsanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde gergin anlar yaşandı.

    Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir camide 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şüpheli, çevre halkını sokağa döktü.

    Polis ekipleri müdahale etti

    Vatandaşlar şüpheliyi linç etmek isterken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına almak isterken vatandaşlar tarafından engellendi. Tansiyonun yükseldiği mahalleye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler desteğe geldi.

    Esenyurt'ta taciz şüphelisine linç girişimi ViDEO

    Vali Ali Yerlikaya da olay yerine geldi

    Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi. Toplanan kalabalıkla konuşan Ali Yerlikaya ve Zafer Aktaş sakinleştirmeye çalıştı.

    Güvenlik çemberiyle gözaltına alındı

    Şüpheli, emniyete götürüldüğü esnada vatandaşların saldırısına uğradı. Polis kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.

    Esenyurt ta taciz şüphelisine linç girişimi #1

    "Bu eylemleri nefretle kınıyoruz"

    DHA'nun haberine göre İstanbul Valiliği, daha sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

    Esenyurt ta taciz şüphelisine linç girişimi #2

    Esenyurt ta taciz şüphelisine linç girişimi #3

    Esenyurt ta taciz şüphelisine linç girişimi #4


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