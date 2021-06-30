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    Esenyurt’ta takı kavgası başladı, gelin düğünü terk etti

    Takı nedeni ile çıkan kavgada gelin, babasının arabasına binerek düğünü terk etti. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 12:28
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    Esenyurt’ta takı kavgası başladı, gelin düğünü terk etti

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir düğünde, takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı.

    Gelinin babası duruma sinirlenince, kızını alıp düğünü terk etti.

    Dünürlerin tartışması kapı önünde devam ederek kavgaya dönüştü.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı.

    Ardından babasının arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.

    Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

    Esenyurt’ta takı kavgası başladı, gelin düğünü terk etti ViDEO

    Esenyurt’ta takı kavgası başladı, gelin düğünü terk etti #1

    Esenyurt’ta takı kavgası başladı, gelin düğünü terk etti #2

    Esenyurt’ta takı kavgası başladı, gelin düğünü terk etti #3

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