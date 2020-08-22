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    Esenyurt'ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri

    İki ayrı taksi durağı çalışanları arasında çıkan ve bir taksicinin silahla vurularak öldürüldüğü kavgaya ait görüntüler, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 22.08.2020 - 14:37
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    Esenyurt'ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, iki ayrı taksi durağı çalışanları arasında çıkan kavgada, 45 yaşındaki taksici Taner Aras silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

    14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kamera incelemelerinde şüphelileri tespit ederek iki gruptan toplam 14 kişiyi yakalamıştı.

    İFADELERİ ALINDI

    Şubeye getirilen şüphelilerden Levent K.'nin ifadesinde olay günü ve saatinde durakta diğer sürücü arkadaşlarıyla oturdukları sırada 3 aracın geldiğini söylediği öğrenildi.

    Esenyurt ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri #1

    "KİM BU DURAĞIN SAHİBİ"

    Levent K.'nin araçtan inen kişilerin "kim bu durağın sahibi" dediklerini ve daha sonrasında rastgele ateş açtıklarını silah sesi duymaları üzerine kaçtıklarını söylediği belirtildi.

    Şüphelinin ifadesinde gelen kişilerin durak önünde bulunan araçlara yanlarında getirdikleri sopalarla zarar verdiklerini, sonrasında ise geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtıklarını söylediği kaydedildi.

    Esenyurt ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri #2

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şubede işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

    Esenyurt ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri #3

    GÖRÜNÜTLER ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, şüphelilerin ellerinde sopayla içeriye girme anları ise dikkat çekti.

    Esenyurt'ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri

    Esenyurt ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri #4

    Esenyurt ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri #5

    Esenyurt ta taksi durakları arasında çıkan kavganın görüntüleri #6

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