Taksiye binen bebekli bir ailenin Esenyurt’tan Bahçelievler’e gitmek istediğini duyan taksi sürücüsü, “Gitmek zorunda değilim” diyerek müşterilerini araçtan indirdi.

İstanbul’da yaşanan taksi mağduriyetleri, gün geçtikçe artıyor…

Yaşanan olaylardan bir yenisi, Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir aile taksiye binip Bahçelievler’e gitmek istediklerini belirtti.

Taksi sürücüsü mesafeyi uzak bulup müşterilerine, “Gitmek zorunda değilim.” dedi. Kadın müşteri, olanlara sinirlenip cep telefonunu çıkarıp olayı kayda almaya başladı.

İHA’nın haberine göre; kadın müşteri, araçtan inip başka bir taksi çevirmek zorunda kaldı.

“Bizi araçtan indirdi”

Nida Nur Akan isimli kadın, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Esenyurt'tan Bahçelievler'e gitmek istedik. Taksiye bindik, küçük bebeğimiz de yanımızdaydı. Bütün malzemelerimizi yükledik daha sonra araç sürücüsü 'bize nereye gidiyorsunuz' diye sordu. Biz 'Bahçelievler' dediğimizde de 'ben oraya gidemem' dedi. Ben de götürmek zorunda olduğunu söyledim. O ise bize götürmek zorunda olmadığını söyledi ve daha sonra bizi araçtan indirdi.





“Bütün taksiciler neredeyse bize çok kötü davranıyorlar”

Kendi hatasını bildiğini, sürekli aynı davranışı yaptığını düşünüyorum. Bebeğimiz daha iki aylık bile olmadı. Esenyurt‘daki bütün taksiciler neredeyse bize çok kötü davranıyorlar.

Esenyurt’ta taksi şoförü mesafeyi uzun buldu, bebekli aileyi mağdur etti VİDEO



“Eşim küfür bilmezdi burada küfür öğrendi”

Eşim yabancı onun yanında küfür ediyorlar. Benim eşim küfür bilmezdi, burada küfür öğrendi. Arabada bebek olduğunu gördükleri halde sigara içiyorlar ve ben hamileyken de çok kötü davranışlarda bulundular. Arabada sürekli sigara içiyorlardı.”