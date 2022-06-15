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- Esenyurt'ta taksici dehşeti: Kadın yolcuyu yumrukladı
Esenyurt'ta taksici dehşeti: Kadın yolcuyu yumrukladı
Evine taksi çağıran kadın, taksimetrenin duraktan itibaren açılarak gelindiğini fark etti. Bunun üzerine yolculuk sonunda ekstra para isteyen şoför, itiraz eden kadına yumrukla saldırdı.
- 15.06.2022 - 09:59
- Güncelleme : 15.06.2022 - 10:41
Türkiye'de taksiciler, her geçen gün farklı bir olayla gündeme geliyor.
Dehşetin yaşandığı adres bu kez İstanbul Esenyurt...
Evine taksi çağıran kadın, taksimetrenin duraktan çıkarken açıldığını fark etti.
Hem taksimetreyi açıp geldi hem fazla ücret istedi
Bu duruma karşı çıkan yolcu ile şoför arasında münakaşa başlarken, taksici bununla da yetinmedi.
Şoför, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üzerinde bir ücret istedi.
Yolcuyu araçtan indirmedi
Bunun üzerine sinirlenen kadın, ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi.
Saldırgan şoför, kadın yolcuyu yumrukladı
İHA'nın aktarımına göre, tam da bu esnada taksici, kadına yumrukla saldırdı.
Esenyurt'ta taksici dehşeti: Kadın yolcuyu yumrukladı VİDEO