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Esenyurt'ta taksici dehşeti: Kadın yolcuyu yumrukladı

Esenyurt'ta taksici dehşeti: Kadın yolcuyu yumrukladı

Evine taksi çağıran kadın, taksimetrenin duraktan itibaren açılarak gelindiğini fark etti. Bunun üzerine yolculuk sonunda ekstra para isteyen şoför, itiraz eden kadına yumrukla saldırdı.