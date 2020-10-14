Esenyurt'ta taksici ile çekici arasında yol verme kavgası

Tekmelerin havalarda uçuştuğu, yumrukların konuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Bulvarı'nda yol verme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle taksi ile çekici şoförü araçtan inerek tartışmaya, kısa süre sonra ise kavga etmeye başladı.

SERT BİR CİSİM ALDI

Taraflar arasındaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çekici şoförü, aracına giderek sert bir cisim almak istedi.

Bunu gören taksi şoförü tekme ve yumruklarla vinç şoförüne saldırdı.

ARAYA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR GİRDİ

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.