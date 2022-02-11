Euro
15.41
-0.34%
Dolar
13.52
0.07%
Altın
794.37
0.07%
Borsa
2035
-0.18%
Bitcoin
588.112
-2.27%
BTXN Coin
37.03
10.53%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga

    Yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taksici ile müşterisini çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akbatı mevkisinde taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcular arasından nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma boks maçlarını aratmayan bir kavgaya dönüştü.

    AKAN TRAFİK BİLE DURDURAMADI

    Taksinin içinden çıkarak yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taraflar, akan trafiğe aldırmadan kavgalarına devam etti.

    Taksideki kadın yolcu ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga #1

    Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga #2

    Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga #3


    Görüş Bildir