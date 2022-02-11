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- Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga
Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga
Yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taksici ile müşterisini çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İHA
- 11.02.2022 - 10:30
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akbatı mevkisinde taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcular arasından nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
İlerleyen dakikalarda büyüyen tartışma boks maçlarını aratmayan bir kavgaya dönüştü.
AKAN TRAFİK BİLE DURDURAMADI
Taksinin içinden çıkarak yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taraflar, akan trafiğe aldırmadan kavgalarına devam etti.
Taksideki kadın yolcu ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.