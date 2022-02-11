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Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga

Esenyurt’ta taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında kavga

Yol ortasında yumruk yumruğa birbirlerine saldıran taksici ile müşterisini çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı.