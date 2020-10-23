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    Esenyurt’ta taksiciden kadın müşteriye: Seni gebertirim

    Yoğun trafikten dolayı taksicinin metrobüse bırakmayı teklif ettiği kadın, takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksici, kadın müşteriyi ölümle tehdit etti.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 09:50
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    Esenyurt’ta taksiciden kadın müşteriye: Seni gebertirim

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde mobil uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri, gelen taksiye binip Küçükçekmece’ye gitmek istedi.

    Taksi sürücüsü Mehmet isimli şahıs ise akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek, müşteriyi metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı.

    Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı.

    “SENİ GEBERTİRİM KADIN”

    Hem gideceği adrese gidemeyip hem de sigara içilmesine izin verilmeyen müşteri bu anları telefonu ile kayıt altına almaya başladı.

    Bu durumu gören taksi sürücüsü, genç kadını tehdit edip, “Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin,” diye hakaretlerde bulundu.

    Bu durum sonrası "Sigara içmeme izin vermiyorsan beni gideceğim yere götürmek zorundasın" diyen genç kadının bu istediği de taksici tarafından reddedildi.

    Esenyurt’ta taksiciden kadın müşteriye: Seni gebertirim #1

    ÜCRETİNİ ALAMAYINCA DAHA DA SİNİRLENDİ

    Haramidere metrobüs durağına götürülen genç kadın, burada bırakıldı.

    15 TL tutan taksi ücretini de talep eden taksici, ücretini alamayınca hakaretlerine devam etti. Bu sırada polisi arayan taksici, kadından şikayetçi oldu.

    Taksiden inen genç kadın ise başka taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Esenyurt’ta taksiciden kadın müşteriye: Seni gebertirim #2

    İKİ TARAFTA ŞİKAYETÇİ

    Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadın müşterinin de karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Esenyurt’ta taksiciden kadın müşteriye: Seni gebertirim #3

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