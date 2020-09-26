Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta aralarında durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı.

Taksi durağına pompalı tüfekle gelen bir grup ile duraktakiler arasında çıkan tartışmada kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

3 YARALI

Pompalı tüfekle duraktakilere ateş açan bir şahıs 3 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin ise olay yerinde olduğu görüldü.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı incelme başlatırken yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta taksiciler arasında silahlı kavga VİDEO

DAHA ÖNCE DE 1 TAKSİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Esneyurt’ta farklı iki taksi durağı arasında da silahlı kavga çıkmıştı. Olayda bir taksici hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla önceki taksi durağındaki bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.