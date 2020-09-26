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    Esenyurt'ta taksiciler arasında silahlı kavga

    Esenyurt'ta taksiciler arasında silahlı kavga

    Esenyurt Meydanı'ndaki taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 11:09
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    Esenyurt'ta aralarında durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı.

    Taksi durağına pompalı tüfekle gelen bir grup ile duraktakiler arasında çıkan tartışmada kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

    3 YARALI

    Pompalı tüfekle duraktakilere ateş açan bir şahıs 3 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Esenyurt taksi

    Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin ise olay yerinde olduğu görüldü.

    Esenyurt taksi

    Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı incelme başlatırken yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt'ta taksiciler arasında silahlı kavga VİDEO

    DAHA ÖNCE DE 1 TAKSİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Esneyurt’ta farklı iki taksi durağı arasında da silahlı kavga çıkmıştı. Olayda bir taksici hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla önceki taksi durağındaki bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

    Esenyurt taksi

    Esenyurt taksi

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