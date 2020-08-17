İki sürücü arasında çıkan kavgada taraflardan biri fenalaşıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki iki taksici arasında, ‘yolcumu aldın’ bahanesiyle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TARAFLARDAN BİRİ HASTANELİK OLDU

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kavga sırasında yaşlı olan sürücü bir anda fenalaştı. Taksici, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

BAGAJDAN POMPALI TÜFEK FİŞEĞİ ÇIKTI

Ekipler konuya taraf olan diğer kişiyi polis merkezine götürürken, bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü ele geçirildi.

Esenyurt'ta taksiciler arasında yolcu alma kavgası