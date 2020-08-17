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    Esenyurt'ta taksiciler arasında yolcu alma kavgası

    İki sürücü arasında çıkan kavgada taraflardan biri fenalaşıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 16:46
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    Esenyurt'ta taksiciler arasında yolcu alma kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki iki taksici arasında, ‘yolcumu aldın’ bahanesiyle kavga çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    TARAFLARDAN BİRİ HASTANELİK OLDU

    Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kavga sırasında yaşlı olan sürücü bir anda fenalaştı. Taksici, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt ta taksiciler arasında yolcu alma kavgası #1

    BAGAJDAN POMPALI TÜFEK FİŞEĞİ ÇIKTI

    Ekipler konuya taraf olan diğer kişiyi polis merkezine götürürken, bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü ele geçirildi.

    Esenyurt'ta taksiciler arasında yolcu alma kavgası

    Esenyurt ta taksiciler arasında yolcu alma kavgası #2

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