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    Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi

    İki taksinin karıştığı kaza sonrası şoförler arasında tartışma çıktı. Şoförler duraklardaki arkadaşlarını olay yerine çağırınca tartışma meydan kavgasına dönüştü.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 10:29
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    Esenyurt'ta taksiciler birbirine girdi

    İstanbul Esenyurt-TEM Bağlantı Yolu'nda geçen hafta iki taksinin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

    Kaza sonrası tutanak tuttukları sırada anlaşamayan iki taksi şoförünün arasında tartışma başladı.

    İKİ TARAF DA ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

    Şoförler bağlı bulundukları taksi duraklarındaki arkadaşlarına haber vererek, olay yerine çağırdı. İki durak şoförlerinin de olay yerine gelmesiyle taksiciler arasında meydan kavgası başladı.

    Trafik polisleri de kavgayı ayırmakta zorluk çekti.

    Esenyurt'ta taksicilerin meydan savaşı VİDEO

    POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

    Polis ekipleri tüm uyarılara rağmen ayrılmayan iki grubu havaya ateş açarak ayırdı. Kavga nedeniyle yolun bir şeridinin kısa süreliğine trafiğe kapandığı görüldü. İki tarafın şikayetçi olması üzerine taksiciler polis merkezine götürülerek, ifadeleri alındı.

    Esenyurt ta taksiciler birbirine girdi #1

    Esenyurt ta taksiciler birbirine girdi #2

    Esenyurt ta taksiciler birbirine girdi #3

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