Yokuşta arabayı kaldıramayan kadın sürücü adayı, taksicilerin sözlü saldırısına uğradı. Sürücü, eğitmenin kapıları kilitlemesiyle darbedilmekten son anda kurtuldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde direksiyon eğitimi alan ve yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanan kadın sürücü adayı, arkadaki taksi sürücüsünün kornaya basmasıyla paniğe kapıldı.

Kadın arabayı stop ettirirken, duruma sinirlenen taksici aracın yanına gelerek küfür yağdırmaya başladı.

Tepki üzerine araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksiciyle tartışma yaşadı.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP ÖNLERİNİ KESTİ

Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren tartışma, ilerleyen dakikalarda taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan alevlendi. Taksi grubu trafikte takip ettiği eğitim aracının önünü kesti.

Esenyurt'ta taksiciler, sürücü adayının yolunu kesti VİDEO



ARACA SALDIRDILAR

Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Eğitmen zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, olay anı trafitkeki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.