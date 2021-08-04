Euro
10.0258
0.46%
Dolar
8.4494
0.53%
Altın
492.66
0.74%
Borsa
1.421
0.88%
Bitcoin
319.782
-0.83%
EXEN Coin
23.27
-2.87%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Esenyurt'ta taksiciler, sürücü adayının yolunu kesti

    Yokuşta arabayı kaldıramayan kadın sürücü adayı, taksicilerin sözlü saldırısına uğradı. Sürücü, eğitmenin kapıları kilitlemesiyle darbedilmekten son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta taksiciler, sürücü adayının yolunu kesti

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde direksiyon eğitimi alan ve yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanan kadın sürücü adayı, arkadaki taksi sürücüsünün kornaya basmasıyla paniğe kapıldı.

    Kadın arabayı stop ettirirken, duruma sinirlenen taksici aracın yanına gelerek küfür yağdırmaya başladı.

    Tepki üzerine araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksiciyle tartışma yaşadı.

    ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP ÖNLERİNİ KESTİ

    Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren tartışma, ilerleyen dakikalarda taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan alevlendi. Taksi grubu trafikte takip ettiği eğitim aracının önünü kesti.

    Esenyurt'ta taksiciler, sürücü adayının yolunu kesti VİDEO

    ARACA SALDIRDILAR

    Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Eğitmen zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, olay anı trafitkeki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Esenyurt ta taksiciler, sürücü adayının yolunu kesti #1

    Esenyurt ta taksiciler, sürücü adayının yolunu kesti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir