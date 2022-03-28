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    Esenyurt'ta taksiciye ilacını aldırıp, parasını çaldı

    Bindiği taksi sürücüsüne dişinin ağrıdığını söyleyip ilaç almaya göndererek, taksicileri soyup soğana çeviren şahıs, polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:26
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    Esenyurt'ta taksiciye ilacını aldırıp, parasını çaldı

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, ticari taksiye bindikten sonra şoförlerle sohbet ederek güven kazanan hırsız, bir süre yolculuk yaptıktan sonra, 'Dişim ağrıyor, bu marketle kavgalıyım benim için ilaç alır mısın?' deyip taksiciyi markete gönderdi.

    Taksicinin aracından inmesini fırsat bilen hırsız, şoförün telefonunu ve parasını çalarak kaçtı.

    İLAÇ BAHANESİYLE TAKSİCİYİ SOYDU

    İlaç alıp aracına geri gelen taksici ise, hemen polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

    BAŞKA TAKSİCİLERİ DE AYNI YÖNTEMLE SOYDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, taksicinin ifadesini aldıktan sonra araç içi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Kısım Görevlileri, yapılan incelemede şahsın emniyette hırsızlıktan kaydı bulunan R.H.'nin olduğunu tespit etti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yapılan incelemelerde R.H. isimli hırsızın, ilçede çok sayıda taksiciye buna benzer yöntemler uygulayarak soyduğu öğrenildi.

    Ardından gözaltına alınan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt ta taksiciye ilacını aldırıp, parasını çaldı #1

    Esenyurt ta taksiciye ilacını aldırıp, parasını çaldı #2


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