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    Esenyurt'ta taksimetre tartışması: Ortalık bir anda karıştı

    Taksimetre ücretine itiraz eden bir kadın yolcu, aracın plakasını yerinden çıkararak sürücüye zor anlar yaşattı.
    • 21.05.2022 - 11:01
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    Esenyurt'ta taksimetre tartışması: Ortalık bir anda karıştı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nden taksiye binen biri kadın iki yolcu, taksimetre ücretinin fazla olduğu iddiasıyla şoförle tartışma yaşadı.

    Şoför ücretin normal olduğunu ve polis çağırabileceklerini söylerken, kadın yolcu bu sözler üzerine daha da öfkelendi.

    Plakayı söküp taksiciye saldırdı

    İHA'nın haberine göre aracın plakasını söken kadın, şoförü darbetmeye başladı. Erkek yolcunun araya girdiği tartışma güçlükle sonlandı.

    Karakolluk oldular

    Olay sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleşen kadın, polis aracına binerek karakola gitti.

    Yaşananlar ise çevredekiler tarafından kayda alındı.

    Taksimetre ücretini beğenmeyen kadın, plakayı söküp şoföre saldırdı

    Esenyurt ta taksimetre tartışması: Ortalık bir anda karıştı #1

    Esenyurt ta taksimetre tartışması: Ortalık bir anda karıştı #2

    Esenyurt ta taksimetre tartışması: Ortalık bir anda karıştı #3

    Esenyurt ta taksimetre tartışması: Ortalık bir anda karıştı #4


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