Esenyurt'ta, park halindeki taksiye çarpıp kaçan sürücü

Otomobiliyle park halinde duran bir taksiye çarpıp kaçan sürücünün, o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir taksiye çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı.

ARACIN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, otomobilin peşinden koştu fakat sürücüyü yakalayamadı. Sürücünün taksiye çarpıp kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'taki park halindeki taksiye çarpıp kaçan sürücü

