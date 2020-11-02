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    Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı

    Eşini ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaralayan cani koca gözaltına alınırken, talihsiz kadın hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 09:38
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    Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta Öner G. (45) ve eşi Pakize G.(43)  evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü.

    BAŞINDAN VE KARIN BOŞLUĞUNDAN YARALADI

    Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Cani koca, sonrasında polisi arayıp kendini ihbar etti.

    Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sırasında eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

    Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.

    Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı #2

    Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı #3

    Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı #4

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