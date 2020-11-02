Esenyurt’ta tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı

Eşini ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaralayan cani koca gözaltına alınırken, talihsiz kadın hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta Öner G. (45) ve eşi Pakize G.(43) evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü.

BAŞINDAN VE KARIN BOŞLUĞUNDAN YARALADI

Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Cani koca, sonrasında polisi arayıp kendini ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sırasında eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.