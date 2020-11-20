Dolar
7.5937
0.5801%
Euro
9.0199
0.5305%
Altın
1867.23
0.0241%
Borsa
1326.83
1.0517%
G. Altın
456.099
0.6761%
Bitcoin
138792.92
1.7641%
EXEN Coin
12.40
0.56%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Esenyurt'ta tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı

    Kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan bıçaklı saldırgan tutuklandı.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 10:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi Arslan Sokak'ta yaşayan Muhammet Ş., kaynanası Nermin G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Ş. mutfaktan aldığı bıçakla Nermin G.'nin üzerine yürüdü.

    KENDİNİ KORUMAK İSTERKEN KANLAR İÇERİSİND EKALDI

    Bu sırada Nermin G., kendini korumak isterken aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Esenyurt ta tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı #1

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Muhammet Ş. polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Muhammet Ş. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Nermin G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Esenyurt ta tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı #2

    Esenyurt ta tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı #3

    Esenyurt ta tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir