Ellerinde taş ve sopalarla dükkan basmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla duruldu. Kavga anları kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki iki grup arasında daha önce sözlü tartışma çıktı.

Dün gece tartışma kavgaya dönüşmeden gruplar ayrılırken, bir kişi yanına aldığı arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi.

Öfkeli grup, ellerine aldıkları taş ve sopalarla iş yerini basmaya çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar ise olay yerine polis çağırdı.

POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, grubu sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli grup bu sefer de ekiplere zorluk çıkarmaya başladı. Saldırganların kendilerine müdahale etmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.

Esenyurt'ta taş ve sopalarla iş yeri basmaya çalıştılar VİDEO

"KAFAMA SIK" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekiplerinin havaya ateş açması üzerine, bir kişi "Kafama sık" diyerek bağırmaya başladı. Daha sonra olay yerine takviye olarak gelen polis ekiplerini gören grup, hızlı bir şekilde kaçtı. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay hakkında inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yaklaşık bir saat içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

















