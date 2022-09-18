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    Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü

    Bir adama taziye için gittiği evin çıkışında eski husumetlisi tarafından kurşun yağdırıldı. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • 18.09.2022 - 10:03
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    Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir eve dün öğle saatlerinde taziye için giden Kahraman A. (60), binadan dışarı çıktığında silahlı saldırıya uğradı.

    Caddenin ortasında 5 kez ateş ettiği tespit edilen şüpheli, olay yerinden kaçtı.

    Zabıta aracıyla hastaneye götürüldü

    Ağır yaralanan Kahraman A., çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından zabıta aracıyla hastaneye kaldırıldı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan adamın yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kısa sürede yakalandı

    Olaya tanık olan bir vatandaş, “Biz içeride otururken dışarıdan 5 el silah sesi geldi. Ben dışarı çıktığımda adam yerde yatıyordu. Adama ateş ettiler,  gözümüzün önünde ağır yaralandı ve kıvranıyordu. Ambulans yetişemedi, adamı zabıta aracıyla hastaneye götürdüler. Daha sonra polisler geldi. Vuran kişiyi görmedik ancak arka sokaktan kaçtığı söyleniyor.” dedi.

    İHA’nın haberine göre olayı gerçekleştiren ve yaşlı adamın husumetlisi olduğu öğrenilen şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

    Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü #1


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