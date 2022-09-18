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- Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü
Esenyurt’ta taziyeye gittiği evden çıkarken öldürüldü
- 18.09.2022 - 10:03
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir eve dün öğle saatlerinde taziye için giden Kahraman A. (60), binadan dışarı çıktığında silahlı saldırıya uğradı.
Caddenin ortasında 5 kez ateş ettiği tespit edilen şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Zabıta aracıyla hastaneye götürüldü
Ağır yaralanan Kahraman A., çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından zabıta aracıyla hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan adamın yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kısa sürede yakalandı
Olaya tanık olan bir vatandaş, “Biz içeride otururken dışarıdan 5 el silah sesi geldi. Ben dışarı çıktığımda adam yerde yatıyordu. Adama ateş ettiler, gözümüzün önünde ağır yaralandı ve kıvranıyordu. Ambulans yetişemedi, adamı zabıta aracıyla hastaneye götürdüler. Daha sonra polisler geldi. Vuran kişiyi görmedik ancak arka sokaktan kaçtığı söyleniyor.” dedi.
İHA’nın haberine göre olayı gerçekleştiren ve yaşlı adamın husumetlisi olduğu öğrenilen şüpheli ise kısa sürede yakalandı.