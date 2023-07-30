Esenyurt’ta tekel bayiinin basılma nedeni belli oldu Akşam saatlerinde tekel bayiini basan 4 saldırgan, 20'li yaşlardaki iki gencin ölümüne neden oldu. Tepkilerin odağındaki olayın nedeninin ise alacak verecekten kaynaklandığı ortaya çıktı.

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İHA

Türkiye'nin gündemine bu kez silahlı saldırı olayı oturdu.

Olayın adresi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi.

Bölgede bulunan tekel bayi, geçtiğimiz akşam silahlı saldırganların hedefi oldu.

İş yerine giren 4 kişi kasa tarafına yönelerek içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.

Yaşanan olayda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

1 şüpheli yakalandı

Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı.

Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.

Korku dolu anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan sosyal medyada da gündem olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Borç için kan aktı

Olayın nedeni ise merak edilirken ayrıntılar ortaya çıktı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi.

Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı.

Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi.

İş yerini basanlardan biri de ödeme almak adına gün içinde yaptığı aramalarına yanıt alamayınca çareyi dükkana gitmekte buldu.

Burada da korkunç olay meydana geldi.