Esenyurt’ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi.

KAFA ATTI

Şahıslardan biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi.

Esenyurt'ta tekmeli sopalı kavga kamerada VİDEO

2 YARALI

Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs yaralandı. Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.