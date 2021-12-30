Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın

Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Esenyurt'ta saat 00.30 sıralarında 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

PANİKLE AŞAĞI ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevleri görerek panik yapan yabancı uyruklu Jamil Muhammed isimli bir çalışan aşağı atladı.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı çalışanı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın çatısında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürüyor.