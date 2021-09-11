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Esenyurt’ta telefon kavgasında ölen Romeo için anma töreni

Esenyurt’ta telefon kavgasında ölen Romeo için anma töreni

Bozuk çıkan cep telefonunu iade etmek isterken çıkan tartışmada satıcı tarafından bıçaklanan Togo uyruklu Romeo E. yaşamını yitirdi. Ailesi ve sevdikleri, Romeo E. için anma töreni düzenledi.