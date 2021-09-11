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- Esenyurt’ta telefon kavgasında ölen Romeo için anma töreni
Esenyurt’ta telefon kavgasında ölen Romeo için anma töreni
- DHA
- 11.09.2021 - 12:48
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde, 7 Eylül Salı günü akşam saatlerinde, Togo uyruklu Rome E. bozuk çıkan cep telefonunu iade etmek için telefoncuya gitti.
Romeo E., telefoncuda çıkan tartışmada telefon satıcısı tarafından bıçaklandı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Romeo E., hayatını kaybetti.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalar başlattı.
HASTANE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER
Romeo E.’nin arkadaşları ve ailesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde bir araya gelip anma töreni düzenledi.
Romeo E.'nin öldüğü noktaya kadar yürüyen gruptakiler, ellerindeki çiçekleri buraya bıraktı.
Gözyaşlarına boğulan yakınları, dua okuduktan sonra olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldı.
Esenyurt’ta telefon kavgasında ölen Romeo için anma töreni VİDEO