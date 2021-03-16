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    Esenyurt'ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı

    Esenyurt'ta takip ettiği kadının konuştuğu sırada cep telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:49
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    Esenyurt'ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kadın cep telefonu ile konuşarak yürüdüğü sırada, kendisini bir kişi takip etti.

    Ara sokağa giren kadının yanına yaklaşan şüpheli, elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

    EVİNDE YAKALANDI

    Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen kapkaççı, yaşadığı evde yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt'ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı VİDEO

    Esenyurt ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı #1

    Esenyurt ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı #2

    Esenyurt ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı #3

    Esenyurt ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı #4

    Esenyurt ta telefonla konuşurken kapkaça uğradı #5

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