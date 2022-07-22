Ters istikametten giden trafik magandası, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışma yaşadı. Aracından inen şahıs, şoförü darbetmeye çalışırken otobüse de yumruk ve tekmeler savurdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışmaya başladı.

Aracından inip otobüsün ön kapısından şoföre hakaret ederek yumruklar savuran trafik magandası, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Otobüsü yumrukladı

Otomobiline geri döneceği sırada tekrar otobüse yaklaşan şahıs, bu sefer de araca yumruk ve tekme atmaya başladı.

Esenyurt'ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı





Aracına binip gitti

Bir süre daha otobüs şoförü ile tartışmaya devam eden adam, nihayetinde aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; olayın sonunda otobüs de yoluna devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



