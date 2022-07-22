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    Esenyurt'ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı

    Ters istikametten giden trafik magandası, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışma yaşadı. Aracından inen şahıs, şoförü darbetmeye çalışırken otobüse de yumruk ve tekmeler savurdu.
    • 22.07.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 11:24
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    Esenyurt'ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışmaya başladı.

    Aracından inip otobüsün ön kapısından şoföre hakaret ederek yumruklar savuran trafik magandası, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

    Otobüsü yumrukladı

    Otomobiline geri döneceği sırada tekrar otobüse yaklaşan şahıs, bu sefer de araca yumruk ve tekme atmaya başladı.

    Esenyurt'ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı


    Aracına binip gitti

    Bir süre daha otobüs şoförü ile tartışmaya devam eden adam, nihayetinde aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; olayın sonunda otobüs de yoluna devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Esenyurt ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı #1

    Esenyurt ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı #2

    Esenyurt ta ters yönde giden sürücü, İETT otobüsünü yumrukladı #3


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