Yabancı uyruklu kişilerin sokak ortasındaki kavgasında testere ve sandalyeler havada uçuştu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki şahıs tartışma yaşadı.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

TESTEREYE SANDALYELİ KARŞILIK

Taraflar birbirlerine testere ve sandalye ile saldırdı.

Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulurken yaşanan o kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"HER GÜN KAVGA EDİYORLAR"

Yaşanan kavgayı anlatan esnaf Doğan Dalkılıç, “Biz seslere dükkandan dışarıya çıktık. Yine yabancı uyruklu komşularımızın kavga ettiğini gördük. Birinin elinde sandalye diğerinde ise testere vardı ve birbirlerine saldırıyorlardı. Daha önce de aynı kişilerin burada taşlı ve sopalı çok kavgaları oldu. Artık biz de esnaflar olarak buradan çok sıkıldık. Ben yaklaşık 8 aydır burada esnafım ve her gün kavga ediyor bu şahıslar. Durum o hale geldi ki artık caddeden insanlar buraya girmiyor.” dedi.

Esenyurt'ta testereli sandalyeli kavga