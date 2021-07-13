Fırına giren bir şahsın, aldığı ürünler karşılığında tezgaha para koyup parayı geri aldığı anlar kameraya yansıdı. Şahsın parayı geri aldıktan sonra para üstü ve ürünlerle oradan ayrıldığı görüldü.

Geçen pazar günü, İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan fırından bir vatandaş alışveriş yaptı.

Alışveriş yaptıktan sonra ayrılan şahsın hareketlerinden şüphelenen çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

PARAYI TEZGAHTAN ALIP CEBİNE KOYDU

Görüntülerde şüphelinin ödeme yapmak için tezgaha para koyduğu daha sonra da cebine soktuğu ve kasiyerden para üstü ile ürünleri alıp, gittiği ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta tezgaha koyduğu parayı geri alıp para üstü bekledi ViDEO









