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Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası kamerada

Esenyurt’ta TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası kamerada

TikTok fenomenleri caddede yürürken kendilerine laf atan 2 kişi ile kavga etti. Fenomenler demir, sopa, tekme ve yumruklarla karşı tarafa saldırdı.