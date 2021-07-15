Esenyurt'ta trafik magandası dehşet saçtı

Sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği hafif ticari araç, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde, süratli ve kontrolsüz şekilde araç kullanan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi.

İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Fren sesini duyunca üzerine doğru gelen aracı fark eden Zülküf Gözer, son anda kenara kaçarak ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki 2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Toplam 6 kişinin ölümden döndüğü olay sonrası sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

"ÜZERİME DOĞRU GELİNCE KENDİMİ KENARA ATTIM"

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam 22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık, mahallede kalabalıktı o esnada. Refleksle sağımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var sandım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bisikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum. Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesinden kaçıyordu" dedi.

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