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- Esenyurt'ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi
Esenyurt'ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi
Zikzaklar çizerek ilerlediği trafikte tehlike oluşturan taksici, zaman zaman da aniden şerit değiştirdikten sonra gözden kayboldu.
- DHA
- 04.10.2021 - 09:52
- Güncelleme : 04.10.2021 - 09:54
İstanbul D-100 Karayolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen bir taksici, sürücülerin hayatını riske atmasıyla dikkat çekti.
Sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen taksici trafiği tehlikeye soktu.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Zaman zaman ani şerit değiştiren taksici, bir süre sonra gözden kayboldu.
Esenyurt'ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi VİDEO