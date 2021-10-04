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    Esenyurt'ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi

    Zikzaklar çizerek ilerlediği trafikte tehlike oluşturan taksici, zaman zaman da aniden şerit değiştirdikten sonra gözden kayboldu.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 09:54
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    Esenyurt'ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi

    İstanbul D-100 Karayolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen bir taksici, sürücülerin hayatını riske atmasıyla dikkat çekti.

    Sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen taksici trafiği tehlikeye soktu.

    BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

    Zaman zaman ani şerit değiştiren taksici, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Esenyurt'ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi VİDEO

    Esenyurt ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi #1

    Esenyurt ta trafik magandası taksici, tehlikeli hareketler sergiledi #2

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