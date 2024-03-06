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Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı Esenyurt'ta bir kişi, trafikte tartıştığı sürücüyü cadde boyunca takip edip önünü kesmeye çalıştı. Makas atarak trafiği tehlikeye sokan bu sürücü, tartıştığı kişinin aracına hem arkadan hem de yanından çarpıp kaza yaptırdı. Kovalamaca ve kaza anları da kaydedildi.