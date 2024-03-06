İHA
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, yol üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartıştığı sürücünün aracını sıkıştırdı, makas atıp defalarca çarptı
Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya başladı.
Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarptı.
Araca yandan çarpıp durdu
Bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdu.
Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir arabadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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