Esenyurt'ta uyuşturucuyu toprağa gömerken yakalandı

Polisten kaçan motosikletli uyuşturucu satıcısı, boş arazide yakalandı. Elindeki uyuşturucuyu toprağa gömmek isteyen satıcı, gözaltına alındı.

Emniyet, İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerinin zehir satmasına müsaade etmedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacıyla Dereyolu Caddesi üzerinde çalışma yaptı.

Polis, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak motosikletli şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

TOPRAĞA GÖMERKEN YAKALANDI

Uzun bir süre yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli, boş bir arazide tespit edildi. Elinde bulunan uyuşturucu maddeyi toprağın altına saklamaya çalışan şüpheli yakalandı.

ÇEVREDEN 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin üzerinden 43 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde çıktı. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalarda bir metruk bina içersinde 2 kişiyi daha yakaladı.

SOKAK SATICILARI YAKALANDI

Metruk binada yakalanan kişilerin üzerinde de satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde çıktı. "Torbacı" diye tabir edilen 3 sokak satıcısı ele geçirilen maddelerle birlikte gözaltına alındı.









