Esenyurt'ta uzun eczane kuyruğu tepkiye neden oldu

Esenyurt'ta uzun eczane kuyruğu tepkiye neden oldu

Bölgedeki nöbetçi eczane sayısının yeterli olmaması nedeniyle ilaç almak için uzun kuyrukta dakikalarca bekleyen vatandaşlar, "Paramızla rezil oluyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde nöbetçi eczane gerginliği yaşandı.

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da artmaya başladı.

Bu nedenle vatandaşlar hem hastane hem de eczanelere akın etti.

Uzun sıra oluştu

Dakikalarca süren bekleyişler ise tepkiye neden oldu. Bölgedeki bir eczane önünde uzun sıralar oluştu.

İHA'nın aktarımına göre; sırada bekleyen insanlar, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Esenyurt'ta uzun eczane kuyruğu tepkiye neden oldu ViDEO

"Paramızla rezil oluyoruz"

Uzun süredir sırada beklediğini söyleyen Kemal Dursun, "İki saat devlet hastanesinde bekledim. Acil durumda olanlar var, hastalar var, çok yaşlılar var. Şimdi de 1-2 saat eczanede, yine bekliyoruz." dedi.

Eczane sırasındaki Adem Şengel ise, "Paramızla rezil oluyoruz, ilacı sanki bedava veriyorlar." dedi.







