Esenyurt'ta vatandaşlara taş atan hırsız kamerada

Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı

Pentagon, S-400 kullanımı için Türkiye'yi kınadı

Cebimdeki paramı her gün ikiye katlıyorum!

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti

İlham Aliyev: Bu namert hareketler halkımızın iradesini kıramayacak

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