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- Esenyurt'ta vatandaşlara taş atan hırsız kamerada
Esenyurt'ta vatandaşlara taş atan hırsız kamerada
Tekstil malzemesi yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendilerini uyaran çevredekilere taş atıp kaçtı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- DHA
- 17.10.2020 - 12:22
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'ne sabah 07.30 sıralarında plakasız hafif araçla gelen maskeli 3 hırsız, yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun dorse kilidini kırdı.
Sesleri duyan çevredekiler hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefonuyla hırsızları çekmeye başladı.
KENDİLERİNİ UYARANLARA TAŞ ATIP, KAÇTILAR
Çevredekilere aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, kendilerini uyaranlara taş attı.
Esenyurt'ta vatandaşlara taş atan hırsız İZLE
GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER
O anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansırken, hırsızlar geldikleri araçla hızla kaçtı.