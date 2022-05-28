Yurt dışından gelen misafirini bir otele götüren yabancı uyruklu Seda Kasumova'nın kilitlemediği aracından içerisinde 200 bin lira ve değerli eşyalar olan çantası çalındı.

İstanbul'un Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayında, yurt dışından misafiri gelen yabancı uyruklu Seda Kasumova, burada daha önceden rezervasyon yaptığı otele geldi.

İHA'nın haberine göre; Park ettiği lüks aracını kilitlemeden otele giren Kasumova, misafirinin işlemleri hallettikten sonra evine döndü.

Kendisine gelen telefonla soyulduğunu anladı

Çantasının olmadığı fark etmesi üzerine tekrar otele dönen genç kadın, aldığı bir telefonla şaşkınlık geçirdi.

Bir vatandaşın, "Çantanızı buldum, nasıl size getirebilirim" demesi üzerine soyulduğunu anlayan Kasumova, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta otomobilindeki çantayı hırsızlara kaptırdı

"Çantamda 3 bin dolarlık bir yüzüğüm, 8 bin dolarlık bir küpem ve bir miktar nakit param vardı"

Yaşanan olayı anlatan Seda Kasumova, "21 Mayıs sabahı yurt dışından bir arkadaşım geldi. Daha önceden bir otelden rezervasyon yapmıştık. Kardeşim, misafirim ve ben içeri girdik. Misafirim ile birlikte eşyaları otele götürürken arabayı açık bırakmışım. O sırada da bu olay başımıza geldi. Çantamda 3 bin dolarlık bir yüzüğüm, 8 bin dolarlık bir küpem ve bir miktar nakit param vardı. Tabii ben ilk etapta anlamadım ve eve gittim. Sonra fark ettim çantamın olmadığını.

Geri otele dönerken telefonum çaldı. Bana 'Sizin çantanızı buldum, nasıl geri verebilirim' dedi. Ben o zaman anladım çantamın çalındığını. İçerisinde yaklaşık değeri 200 bin TL’yi bulan küpe, yüzük ve nakit para vardı. Hırsız onları almış ve çantamı atmış. İçinde sadece kimliğim, pasaportum ve para etmeyecek eşyalarım kalmıştı. Ben Türkiye’yi çok seviyorum, Türk halkını çok seviyorum. Ben çok üzgünüm burada başıma böyle bir şey geldiği için." dedi.