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    Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

    İlçedeki denetimler kapsamında, ikamet izni olmayan yabancı uyruklu 300 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:36
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    Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezi noktalarında yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Pazartesi günü başlayan denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'da yaşamaları için gereken belgeleri kontrol edildi.

    300 KİŞİ İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

    Kontroller sonucu evrakları olmayan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

    Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim VİDEO

    Esenyurt ta yabancı uyruklulara yönelik denetim #1

    Esenyurt ta yabancı uyruklulara yönelik denetim #2

    Esenyurt ta yabancı uyruklulara yönelik denetim #3

    Esenyurt ta yabancı uyruklulara yönelik denetim #4

    Esenyurt ta yabancı uyruklulara yönelik denetim #5

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