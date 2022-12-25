Esenyurt'ta yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı

Bir grup arkadaş alışveriş merkezine gitmek için bindikleri taksiden, yakın mesafe gerekçesiyle indirildi. Tansiyonun yükselmesiyle taksici biber gazı sıkarak aracını bırakıp kaçtı.

Taksici ve yolcular arasındaki kavgaya bir yenisi daha eklendi.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Esenyurt ilçesinde öğle satlerinde alışveriş merkezine gitmek isteyen bir grup taksiye bindi.

Yakın mesafe kavgası

Taksi şoförünün yakın mesafeye gitmeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada trafikte ortalık karışırken, taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı.

Aracı paramparça ettiler

Sinirlenen şahıslardan biri de eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini kırdıktan sonra aracın camlarını paramparça etti.

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi.

İHA'nın aktarımına göre; camları parçalanan taksi olay yerinden götürüldü.

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O anlar kamerada

Dehşet veren anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde bir şahsın elindeki bijon anahtarı ile taksinin yan aynasına ve camlarına vurarak kırdığı görülüyor.

"Taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm"

Olay hakkında konuşan bir esnaf, “Ben dükkanda otururken, arkadaşlarım dışarıda kavga olduğunu söyledi. Dışarıya çıktığımda bir taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm. Yaklaşık 3-4 kişi olduğunu gördüm. Daha sonra olay yerine polis gelmiş. Taksi aracını da götürmüşler. Taksinin camını dört bir taraftan kırmışlar.” dedi.