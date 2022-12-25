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    Esenyurt'ta yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı

    Bir grup arkadaş alışveriş merkezine gitmek için bindikleri taksiden, yakın mesafe gerekçesiyle indirildi. Tansiyonun yükselmesiyle taksici biber gazı sıkarak aracını bırakıp kaçtı.
    • 25.12.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 13:42
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    Esenyurt'ta yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı

    Taksici ve yolcular arasındaki kavgaya bir yenisi daha eklendi.

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Esenyurt ilçesinde öğle satlerinde alışveriş merkezine gitmek isteyen bir grup taksiye bindi.

    Yakın mesafe kavgası

    Taksi şoförünün yakın mesafeye gitmeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

    Bir süre sonra tansiyonun yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada trafikte ortalık karışırken, taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı.

    Esenyurt ta yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı #1

    Aracı paramparça ettiler

    Sinirlenen şahıslardan biri de eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini kırdıktan sonra aracın camlarını paramparça etti.

    Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi.

    İHA'nın aktarımına göre; camları parçalanan taksi olay yerinden götürüldü.

    Esenyurt'ta yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı ViDEO

    O anlar kamerada

    Dehşet veren anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde bir şahsın elindeki bijon anahtarı ile taksinin yan aynasına ve camlarına vurarak kırdığı görülüyor.

    "Taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm"

    Olay hakkında konuşan bir esnaf, “Ben dükkanda otururken, arkadaşlarım dışarıda kavga olduğunu söyledi. Dışarıya çıktığımda bir taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm. Yaklaşık 3-4 kişi olduğunu gördüm. Daha sonra olay yerine polis gelmiş. Taksi aracını da götürmüşler. Taksinin camını dört bir taraftan kırmışlar.” dedi.

    Esenyurt ta yakın mesafe gerekçesiyle alınmayan yolcu taksiye saldırdı #2


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