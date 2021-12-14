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    Esenyurt'ta yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

    Esenyurt'ta yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 05:00
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 05:05
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    Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887.  Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    BİR KADIN KENDİNİ DIŞARI, BİR ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

    Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti.

     

    4 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    İtfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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    Esenyurt ta yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti #2

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    Esenyurt ta yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti #4

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