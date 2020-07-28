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    Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti

    Bir binada çıkan yangında 7 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 08:39
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    Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti

    İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı.

    4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

    ANNEANNE VE TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi.

    Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İTFAİYE OLAY YERİNDE

    Olay yerine ambulanslar da sevk edilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.

    Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti #1

    Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti #2

    Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti #3

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