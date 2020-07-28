- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Bir binada çıkan yangında 7 kişi kurtarılırken, içeride mahsur kalan bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
- DHA
- 28.07.2020 - 08:39
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı.
4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
ANNEANNE VE TORUNU HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi.
Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İTFAİYE OLAY YERİNDE
Olay yerine ambulanslar da sevk edilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.