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    Esenyurt'ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü

    4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya mağazasında çıkan yangına rağmen işini bırakmayan yan taraftaki berberin durumu dikkat çekti.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 17:15
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    Esenyurt'ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü

    İstanbul Esenyurt Balıkyolu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

    Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti.

    ÖLÜ YA DA YARALI YOK

    Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

     

    KUAFÖR TIRAŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

    Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti. Kuaför tıraşı bitirdikten sonra dışarıya çıktı.

    Esenyurt ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü #1

    Esenyurt ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü #2

    Esenyurt ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü #3

    Esenyurt ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü #4

    Esenyurt ta yangına aldırmayan berber, tıraşı sürdürdü #5

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