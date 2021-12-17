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    Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuğun cenaze namazı kılındı

    Suriyeli bir ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında can veren 4 çocuk, cenaze namazlarının kılınmasının ardından defnedildi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 18:48
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    Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuğun cenaze namazı kılındı

    İstanbul Esenyurt'ta, Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede 14 Aralık'ta yangın çıktı.

    Çıkan yangında 5 çocuğu ile evde bulunan anne, bir çocuğunu dışarı çıkarıp çevreden yardım istedi.

    4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra sağlık ekipleri, dairede kalan Ahmet El Hammud (10), Besme El Hammud (9), Şahin El Hammud (4) ve Selva El Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

    Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuğun cenaze namazı kılındı VİDEO

    CENAZE NAMAZINDAN SONRA DEFNEDİLDİLER

    Yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenaze namazları kılındı.

    Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından 4 çocuk, Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığına defnedildi.

    Esenyurt ta yangında ölen 4 çocuğun cenaze namazı kılındı #1

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    Esenyurt ta yangında ölen 4 çocuğun cenaze namazı kılındı #10

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