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    Esenyurt'ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı

    Özel bir hastanenin önüne yarı baygın şekilde giden Afrikalı şahıs 'Yer yok' denilerek hastaneye alınmadı. Yaşanan akılalmaz olay kayda alındı.
    • 11.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 17:46
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    Esenyurt'ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan hastanenin önünde, dün gece skandal bir olay yaşandı.

    İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi.

    Hastaya 'yer yok ' dediler

    Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti.

    O anlar kamerada

    Çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterip hastaya su dökerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı VİDEO

    Esenyurt ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı #1

    Esenyurt ta yarı baygın halde hastaneye giden kişi içeri alınmadı #2


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