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    Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını

    Kısıtlama saatlerinde gizlice dükkanını açan tütüncüye yapılan baskında satışı yasak olan sarılmış sigara ve bir adet ruhsatsız silahsız ele geçirildi.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 13:19
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    Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen satış yaptığı öğrenilen tütüncü için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Koronavirüs tedbirlerine uymayarak, faaliyetlerine devam eden tütüncünün açık olduğunu gören ekipler baskın düzenledi.

    Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını VİDEO

    RUHSATSIZ SİLAH VE KAÇAK TÜTÜN ÇIKTI

    Yapılan baskında 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda satışı yasak sarılmış ve doldurulmuş tütün ele geçirildi.

    Esenyurt ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını #1

    DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

    Dükkanın içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Esenyurt ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını #2

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Ayrıca tütüncüdeki 3 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza işlemi uygulandı.


    Esenyurt ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını #3

    Esenyurt ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını #4

    Esenyurt ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını #5

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