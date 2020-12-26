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Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını

Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını

Kısıtlama saatlerinde gizlice dükkanını açan tütüncüye yapılan baskında satışı yasak olan sarılmış sigara ve bir adet ruhsatsız silahsız ele geçirildi.