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- Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını
Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını
Kısıtlama saatlerinde gizlice dükkanını açan tütüncüye yapılan baskında satışı yasak olan sarılmış sigara ve bir adet ruhsatsız silahsız ele geçirildi.
- DHA
- 26.12.2020 - 13:11
- Güncelleme : 26.12.2020 - 13:19
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen satış yaptığı öğrenilen tütüncü için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Koronavirüs tedbirlerine uymayarak, faaliyetlerine devam eden tütüncünün açık olduğunu gören ekipler baskın düzenledi.
Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan tütüncüye polis baskını VİDEO
RUHSATSIZ SİLAH VE KAÇAK TÜTÜN ÇIKTI
Yapılan baskında 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda satışı yasak sarılmış ve doldurulmuş tütün ele geçirildi.
DÜKKAN MÜHÜRLENDİ
Dükkanın içinde bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ayrıca tütüncüdeki 3 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza işlemi uygulandı.