Müşteri kılığında geldiği ayakkabıcıda, beğendiği ayakkabıları poşete koyarak kayıplara karışan kadının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'taki ayakkabıcıya müşteri gibi giren kadın beğendiği ayakkabıyı denemek istedi, yanındaki adam da hırsızlığın fark edilmemesi için eşinin önünü kapattı.

Daha sonrasında yanında getirdiği poşetten eski ayakkabısını çıkaran kadın, beğendiği modelle ayakkabısını yer değiştirdi.

Esenyurt'ta yeni ayakkabıyı eskisiyle değiştirerek çaldı

Eskisini yenisiyle değiştirdi

Olayın ardından çift kayıplara karışırken, yaşanan o hırsızlık anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bizim eskiyi getir, yeniyi götür gibi bir kampanyamız yok"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan dükkan çalışanı Fatih Altuncu, "Bir çift dükkana gelerek ayakkabı bakmaya başlamış. Daha sonrasında ayakkabı beğenerek numarasını istemişler. Yanındaki adamda kadının önünde durduğu için durumu fark etmemişiz. O sırada kadın, yanında getirdiği poşetten eski ayakkabılarını çıkartmış ve beğendiği ayakkabı ile yer değiştirmiş. Biz olayı daha sonra anladık. Sayım sırasında çalınan modelden eksik olduğunu anladık. Güvenlik kamerasına baktığımızda yaşanan olayı fark ettik. Kadının bıraktığı ayakkabıları da bulduk. Tabi onları çöpe attık. Bizim eskiyi getir, yeniyi götür gibi bir kampanyamız yok. Herhalde kadın durumu o şekilde anlamış" dedi.