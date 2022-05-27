Esenyurt'ta yeni tanıştığı kişi 10 bin lirasını çaldı

Yüzme havuzunda yanına giderek arkadaşlık kurduğu gencin cep telefonunu ve 10 bin lirası çalan şahıs, kayıplara karıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yüzme havuzuna giden yabancı uyruklu Olalekan Opadeji isimli bir şahıs, arkadaşlık kurmak için yanına gelen bir kişi tarafından soyuldu.

Yüzme havuzunda arkadaşlık kurup birlikte vakit geçirdikten sonra havuza yüzmeye giren Olalekan Opadeji, soyunma odasındaki dolabın anahtarını kenara bıraktı.

Telefonu ve 10 bin lirası çalındı

O sırada iddiaya göre bunu fırsat bilen şahıs, anahtarı alarak soyunma odasında bulunan dolabı açtı, Opadeji’ye ait lüks telefonu ve 10 bin lirayı alan şahıs hızla oradan uzaklaştı.

Havuzdan çıktıktan sonra durumu fark eden Olalekan Opadeji durumu güvenliğe bildirdi.

Şikayetçi oldu

Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, arkadaşlık kurmak için yanına gelen kişi tarafından hırsızlığa uğradığını anlayan şahıs, emniyete giderek şikayette bulundu.

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