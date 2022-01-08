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    Esenyurt'ta yer kalmayınca yolcu almayan minibüs şoförüne darp

    Minibüste yer kalmadığını söyleyerek yolcuyu alamayacağını belirten şoför, araca zorla binmek isteyen yolcu tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 17:48
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    Esenyurt'ta yer kalmayınca yolcu almayan minibüs şoförüne darp

    Dün sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta minibüs şoförünün "Yer yok" diyerek almadığı yolcu, şoföre tepki gösterdi.

    Minibüs şoförü ve yolcu arasında yer tartışması başlarken ilerleyen dakikalarda olay kavgaya dönüştü.

    Minibüsten inen şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı.

    MİNİBÜSÜ TEKMELEYİP KÜFÜRLER SAVURDU

    İkili arasında yaşanan kavgayı gören vatandaşlar ise olayı güçlükle ayırdı.

    Kavga sonrasında öfkesini yenmeyen yolcu, minibüsü tekmeleyip küfürler savururken, minibüsün içinde onlarca yolcu olması da dikkat çekti.

    Esenyurt'ta yer kalmayınca yolcu almayan minibüs şoförüne darp VİDEO


    KAVGA ANI KAMERADA

    Yaşanan kavga ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta yer kalmayınca yolcu almayan minibüs şoförüne darp #1

    Esenyurt ta yer kalmayınca yolcu almayan minibüs şoförüne darp #2


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