Yere düşen cüzdanı alan adam, çevresine bir süre baktıktan sonra kayıplara karıştı.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç bir olay yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1933 sokakta çocuğuyla eve giden Yavuz Ürün, içinde bin Türk Lirası, 50 dolar ve kimliklerinin olduğu cüzdanı kapı önünde düşürdü.

Arkadan gelen başka bir adam ise 30 saniye sonra apartman önünde düşen cüzdanı aldı.

ÖNCE ZİLLERE BASTI, SONRA AYRILDI

Kapıda bir süre bekleyerek cüzdanı inceleyip zillere basan adam, daha sonra oradan ayrıldı. Aile konuyla ilgili emniyete de başvurdu.

Esenyurt'ta yere düşen cüzdanın çalınma anı VİDEO

"İNŞALLAH CÜZDANI GETİRİRLER"

Eşinin cüzdanını alan adamın bir an önce getirmesini istediklerini belirten Rabia Ürün, “Eşim market dönüşü eve dönerken oluyor. Oyuncak arabaya eğiliyor yerden cüzdanı almak için. O sırada cüzdan düşüyor. Kamera kayıtlarına baktık 33 saniye sonra diğer kişi gelip cüzdanı alıyor. Eşimin üzerinde resmi olan şirket kartına bakıp zillere basıyor. Daha sonra adam gidiyor. Biz bayağı bir bekledik çevredeki kameralara da baktık, araştırdık, bulamadık.

Ayağında terlik olmasından şüphelendik evinden çıkmış da geri dönecekmiş gibi adam. Buralarda olabilir diye çevredeki binalara da baktık ama bulamadık. Cüzdanda bin lira, 50 dolar ve bankamatik kartları vardı. Şikayetçi olduk akşam 9 10’a kadar bekledik. Buradan sesleniyorum inşallah merhamet ederler, herkes bu dünyayı ve ahireti düşünsün, inşallah getirirler.” dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Apartmanın güvenlik kamerası, yaşananları kaydetti. Görüntülerin başında, Yavuz Ürün’ün çocuğuyla apartman önünde belirlemesi, cüzdanı düşürdükten sonra apartmana girmesi yer alıyor.

Görüntülerin devamında ise yaklaşık 30 saniye sonra bir adamın gelip cüzdanı yerden alması apartman önüne gelip zillere basması ve cüzdana baktıktan sonra ayrılması görülüyor.