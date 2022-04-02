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Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi

Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi

Yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.