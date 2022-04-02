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- Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi
Yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 02.04.2022 - 09:08
- Güncelleme : 02.04.2022 - 09:53
Dün saat 15.00 sıralarında İstanbul’un Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokak’ta yokuşu çıktığı sırada duran 34 YZP 70 plakalı kamyon, bir anda geriye doğru gelmeye başladı.
Sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi.
Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı.
Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi VİDEO